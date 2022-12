Cristina Rodríguez regaña a Iván González por no dar ni una cantando 'Llámame' junto a WRS

Iván lo ha dado todo entonando el famoso ‘Hola mi be be bé’ y, aunque la coordinación con el artista no ha sido su punto fuerte, lo ha disfrutado volcándose al máximo con la puesta en escena a pesar de las dificultades con el idioma.

A pesar de su intención, Cristina Rodríguez no ha podido evitar ser más clara en su valoración: "A mí me ha parecido que, en vez de rumano, te has bajado de un caballo y estabas a tu bola. Te has inventado un idioma y crees que la estrella eres tú. Él, WRS, iba detrás de ti para ayudarte y tú ibas de sobrado haciendo lo que te daba la gana. De sobrado, nada".