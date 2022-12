"Esto mejor, he recibido mucho cariño", confiesa Ana maría antes de salir al escenario. "Una señora, hoy desayunando, me ha dicho '¿tú qué necesitabas, un abrazo? Yo te doy uno. Y nos hemos emocionado", añade. Confiesa que estaba muy mal y que por eso no disfrutó de su anterior actuación. Pero ya se ha recuperado.

Parece que la canción le viene al pelo a nuestra concursante, pues es todo un himno que Ana María hace suyo mientras canta junto a Hugo Salazar. Se siente muy identificada con la letra y hace suyas algunas de sus estrofas: "Me dicen que soy fría, pero quizás es porque me volví de hierro para endurecer la piel. La letra es mi vida. Me sale mucha rabia. Me duele el pasado porque no ha cicatrizado, pero voy a poner de mi parte". "He dormido sola estando acompañada", añade además durante los ensayos.