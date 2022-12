La evolución de Rocío Carrasco ha sido muy notable y los miembros del jurado han coincidido en que esta ha sido la mejor actuación de la concursante desde que está en el programa. Además, el público del plató se ha puesto en pie tras escuchar a una Rocío que no habíamos visto hasta ahora: "¿Pero dónde tenías escondida esa voz, hija mía?", se preguntaba Adela González.

La hija de Rocío Jurado ha escuchado en esta séptima gala lo que s us compañeros opinan de ella . Con gran emoción, Rocío Carrasco ha oído cómo todos y cada uno de ellos se alegraban de que esté en el programa y de que vuelva a sonreír : "Ya era hora".

En especial, Ana María Aldón ha tenido unas palabras de cariño y agradecimiento para su compañera: "A veces no hace falta decirse nada, ella y yo nos entendemos con una mirada, cuando yo me he sentido cabizbaja y alicaída ella ha estado ahí".