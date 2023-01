David Lafuente rompe a llorar con la llamada en directo de su novio: "Le he visto caer y levantarse"

David, junto al resto de los componentes del grupo, triunfó en España y fuera de ella, pero a diferencia de compañeros como Blas Cantó él no ha triunfado en solitario como hubiera deseado: "Auryn fue mi sueño hecho realidad, pero desde que dejé el grupo me sentí muy perdido, no sabía dónde estaba ni hacia dónde tenía que dirigirme, necesité ir a terapia y gracias a eso super reinventarme".