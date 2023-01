Brequeete conquista al jurado con 'I wanna dance with somebody': :"Una voz así tiene que tener un álbum número uno"

Brequette ha interpretado en el 'Mediafest segundas oportunidades' el clásico tema de Whitney Houston, 'I wanna dance with somebody'. Con mucho desparpajo, la cantante, que fue ganadora hace años de un talent musical, ha conseguido conquistar al jurado:

"No se puede valorar, hay cosas que son obvias. Uno no puede llegar a entender que una voz así no tenga un álbum que sea número uno en España o dónde sea", le ha dicho Soraya.