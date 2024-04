El divertido zasca de Luján Argüelles a Carlos Sobera que le hace reaccionar: "Éramos amigos"

"Vengo a pasármelo bien , que nadie tenga expectativas conmigo. Creo que no voy a estar muy concentrada porque lo de despeinarme lo llevo regular, lo de estar metida en una cápsula no me hace mucha gracia", decía Luján Argüelles momentos antes de subirse a nuestro brazo robótico y de comenzar este reto.

Una vez subida, Carlos Sobera le tranquilizaba en sus primeros momentos en el robot: "No tengas miedo, corazón". "Yo soy del parque de atracciones, me encantan, pero me da más miedo la cámarita que tengo aquí, que con mi edad ya no sé cómo me estará sacando", respondía Luján al presentador y ambos protagonizaban un divertido momento en el plató.