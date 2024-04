Laura Sánchez consigue 11 aciertos, entre muchos gritos de emoción y las bromas de Pepón Nieto: “Es guay si no tuviera ‘cague’ hasta al tiovivo”

Laura Sánchez llega a ‘Mental Masters’ con cierto miedo a las alturas , aunque consigue vencerlo a bordo de ADDA y se alza con 11 aciertos en ‘Mental Masters’. Todo ello con las continuas bromas de Pepón Nieto , íntimo amigo y quien no duda en grabarla durante el momento de tensión en el que se monta en ADDA.

La actriz y modelo llega a ‘Mental Masters’ dispuesta a superar su miedo a las atracciones: “Es guay si no tuvieras 'cague' a toda atracción, incluido el tiovivo”. Nada más que Laura comienza a montarse en ADDA y ante el aviso de Laura de “no te rías, Pepón ”, pero el también actor no duda en grabarla con su móvil personal: “ Mírame, mírame ”, dice entre carcajadas.

Aunque Laura Sánchez no consigue ocupar el sillón rojo con sus 11 aciertos, termina reconociendo que se ha divertido en ‘Mental Masters’: “Me lo he pasado muy bien”.