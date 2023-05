El invitado relataba una de las cosas de las que está más contento en su carrera artística es poder haber dado a gente la oportunidad que se le dio a él en su momento: "Algunos lo han aprovechado espectacularmente , otros no tanto. Para mí ver el potencial en otro y hacerle conseguir en que lo puede conseguir es lo que me interesa, yo lo he conseguido, tú también".

En medio de esta conversación entre Nacho Cano y Bertín Osborne algo ha pasado que ha llamado la atención de ambos y es que uno de los focos se descuelga: "Me he asustado". "Este es el fantasma de aquí, tengo un fantasma de verdad, hay uno en la casa", le dice Bertín ante esto y explica un suceso que vivió junto a su madre y otras personas: "La mesa se levanta, sale volando y se estrella contra una pared".

"Claro que creo, yo he visto cosas", dice Nacho Cano ante esto y explica un suceso que él vivió: "Hay otro fantasma en el teatro Calderón, una noche me quedé solo, oí unos ruidos y vi dos tíos ahí, me fui a ver, no los encontré y al día siguiente pregunté y me dijeron que estaba yo solo".