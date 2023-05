Nacho Cano desvela cómo nació Mecano y responde a la gran pregunta: ¿volverá?

Sus inicios los vivió en su propia casa. Su padre, que cantaba flamenco, había contratado un profesor particular pero nunca podía atender sus clases. Eran él con tan solo cinco años, junto a su hermano y su hermana, quienes las disfrutaban. Y es que, para él, su padre "supuso todo": "Él confió. A nosotros al principio no nos hacía caso nadie ".

No obstante, sus inicios no fueron fáciles. Los hermanos Cano decidieron proponerle a Ana, que cantaba, empezar algo juntos: "En el momento en el que ya éramos un grupo. Capi percibió que la energía de los tres juntos era potente . En las compañías nos decían que los tríos no vendían ", comienza.

Después de haber repasado toda la trayectoria del grupo, Bertín le lanzaba una última pregunta: si cree que algún día podrá volver Mecano. “Esta pregunta me va a costar contestarla”, ha comenzado. “No creo que vuelva Mecano, porque la vida de cada uno ya es muy distinta. Y porque aquello fue lo que fue, como fue, en un contexto que era el que era, quedó muy bien en el sentido musical. Me quedo con las canciones, nosotros éramos unos emisores de emociones y ahí siguen. No va a volver porque nunca se ha ido”, ha concluido.