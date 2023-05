Nacho Cano se sincera sobre la relación con su hermano: “Cuando vino la fama de Mecano, se empezó a complicar todo”

Mecano anunció un último concierto: “En el año 92 fue el último concierto de Mecano, que creo que fue en Valladolid, nadie pensó que nos habíamos separado. Yo me fui a vivir a un sitio, Ana se fue a otro, José a otro… Yo, de hecho, hice un disco llamado ‘Un mundo separado por el mismo Dios’, que lo hice premeditadamente muy distinto a lo que hacía con Mecano porque pensé que tendríamos una carrera en solitario paralela al grupo ”, cuenta Nacho.

No obstante, el compositor asegura que jamás llego a pensar que “el grupo estaba deshecho”: “Pensé que después de 12 o 13 años muy intensos, necesitábamos un tiempo para cada uno hacer nuestros proyectos. Pero ni Ana ni yo pensamos, y creo que José tampoco, que ese era el final del grupo ”.

Ha sido entonces cuando Bertín le ha preguntado el motivo de la desaparición de Mecano: “Un día mi hermano dijo que el grupo se había acabado y hasta hoy” . Y, tras estas declaraciones, el presentador se ha atrevido a ir más allá: “¿Alguna vez te has llevado bien con tu hermano?”.

“Sí, de hecho mi hermano y yo vivíamos en la misma habitación toda la infancia. Mi hermano fue el que me introdujo en la música. Tuvimos una relación de buenos hermanos, llevándonos muy bien, hasta que vino la fama del grupo y con eso se empezó a complicar todo. Pero los primeros años los recuerdo con cariño. No echo de menos nada porque mi vida sigue siendo muy interesante a día de hoy. Miro adelante y siempre pienso que lo mejor está por llegar. Nos queríamos mucho y nos llevábamos bien, que eso es algo que luego ya no fue así”.