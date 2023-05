Hans Zimmer ayudó a Nacho Cano a frenar su descontrol en la Movida madrileña: “Desde entonces no he tomado drogas”

“Durante los cinco primeros años no hubo ningún tipo de gestión . Hubo más bien ingestión e indigestión”, ha comenzado. Pero a los cinco años, algo cambió: “ Tuve un colapso importante de salud . Lo tuve jovencito, a los 23 años”.

“Fueron unos años en los que no había medida, no teníamos tampoco información. De hecho, de mi grupo murieron prácticamente todos. Fueron unos años de mucho traqueteo. Nos lo pasamos muy bien, pero nos pegábamos unos festivales que no tenían fin”, recuerda.