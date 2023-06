El gran gesto de Alejandro Sanz con India Martínez: "Yo no me atrevía a pedírselo y él me ayudó"

Alejandro Sanz presentó a India Martínez a Marc Anthony, con el que ella soñaba cantar un tema

La cantante desvela cómo fue el día en el que habló con Marc para terminar colaborando juntos en una canción

India Martínez tiene una trayectoria en la música envidiable, de la que ha hablado en 'Mi casa es la tuya' y ha recordado cómo llegó a cantar con Marc Anthony.

“Su música me encantaba, pero yo no tenía acceso a ese hombre”, ha dicho la cantante sobre Marc Anthony, ella afirma que soñaba con cantar con él: “Yo no tenía su mail, pedí que me dieran un contacto, pero no tuve forma de mandarle un correo”.

“Con los años estoy grabando por Miami y me dice Alejandro que te voy a presentar a Marc. Fui a su casa, estuvimos un rato en un barco y me le presentó. Alejandro Sanz se pegó todo el camino poniéndole canciones mías, yo quería decirle que quería cantar con él, pero no me atrevía”, relata la invitada a 'Mi casa es la tuya'.

“Él me preguntaba si era yo cuando escuchaba mis canciones, empecé a cantarle, le encantó. Alejandro me ayudó, ese día no pasó nada ni tuve más contacto con él ni me atreví a decirle nada”, ha contado India sobre cómo ayudó Alejandro Sanz para dar el primer paso que iba a terminar con la cordobesa cantando con Marc.

Y desvela el día en el que todo llevó a que interpretasen una canción juntos: “Un día me avisa de que va a venir a España de gira, me pregunta en qué estoy, le digo que estoy a punto de sacar un ‘single’ que se llama ‘Convénceme’ y quiero cantarlo con alguien. Me dijo que era su favorita hasta el momento y le dije si se atrevía a cantarla conmigo y me dijo que sí sin esperármelo”.