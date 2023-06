India Martínez habla del momento en el que la relacionaron como pareja de Sergio Ramos en 'Mi casa es la tuya'

Bertín Osborne ha querido preguntar a India cómo lleva la popularidad y que se empezase a hablar de ella en la prensa cuando saltó a la fama. “Ha habido épocas que me ha preocupado, yo quería que me conocieran por mi música, por lo que hago artísticamente, que como una cosa está ligada a la otra no te queda otra”, cuenta la cantante.

India afirma que es algo que no ha llevado bien: “Cada vez se van metiendo más en tu vida, en lo que haces, con quién estás , con quién dejas de estar y al principio lo llevaba fatal, no quiero contar esas cosas. Quería separar esas cosas de lo profesional y hasta una época lo mantuve, nunca entré en ese mundillo”.

Y ante esto Bertín Osborne ha hecho una reflexión: “No es fácil acostumbrarse a eso, a mí me ha pasado muchas veces que te colocan a alguien que no tiene nada que ver, que seguro que te ha pasado a ti que era tu amigo y no tiene nada que ver, incluso me pasó una vez con la mujer de un amigo mío”.