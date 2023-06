India Martínez no tuvo una infancia fácil. La cantante le detalló a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' los orígenes humildes de su familia , que durante años vivió en un barrio de exclusión social. India vio a una edad muy temprana absolutos horrores y llegó a confesar la anécdota más impactante de su vida: "El padre de una amiga me apuntó una vez con una pistola" , ha revelado.

Pero sin duda el relato que más impactó al presentador fue el que contó India sobre un terrible suceso que vivió con el padre de una amiga. "Una vez vi a un padre de una amiga y le saludé. Estaba tumbado encima de una furgoneta. Se levantó y me apuntó con la pistola . Me quedé como...", recordaba India Martínez. La cantante explicaba así que momentos como éste o reyertas con armas blancas eran el día a día del barrio en el que vivió.

Por otra parte, India Martínez también confesaba en 'Mi casa es la tuya' que fue víctima de acoso escolar en el colegio. "Salías con ese miedo del colegio. Yo eso no lo he contado nunca pero era complicado. Lo viví durante once años. Me marcó bastante. Yo era una niña que además no era conflictiva e iba evitando todo eso. Era buena estudiante y me empecé a dar cuenta que eso creaba envidias", relató.