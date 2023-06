India Martínez, Antonio José y Bertín Osborne desvelan a qué personas famosas les ha impactado conocer

"¿Os ha pasado eso de conocer a alguien muy importante y poneros nervisos?", ha preguntado Bertín Osborne a India Martínez y a Antonio José

Los cantantes y el presentador han contado algunas experiencias en las que les ha impactado conocer a alguna persona famosa

Bertín Osborne ha aprovechado su entrevista con India Martínez en 'Mi casa es la tuya', en la que también ha estado Antonio José, amigo de la cantante, para preguntarles por algo: "¿Os ha pasado eso de conocer a alguien muy importante y poneros nerviosos?".

Antonio José ha tenido claro uno d elos momentos que vivió con uno de sus referentes: "A mí sí, por ejemplo con Raphael, yo le veía desde muy niño, mi abuela tenía todos sus discos y al verle me levanté y le fui a felicitar por su carrera y a decirle que ojalá algún día me invitase a cantar con él una canción. Me puse muy nervioso cuando fue a la mesa, de esas cosas que te imponen".

India Martínez ha asegurado que también le ha pasado esto, entre otras personas con el propio Bertín Osborne: "Yo cuando te conocí a ti también, te veía las primeras veces y me quedaba muy tímida contigo. Yo pensaba que me encantaría algún día ir al programa de Bertín, pero me daba cosa y pensaba si estaba preparada para eso. Conforme va pasando el tiempo y vas conociendo a las personas ya te relajas un poco".

Y el presentador también ha contado una de las experiencias que vivió con la persona de la que era un referente para él, Frank Sinatra: "Me invitó un finde se semana en su casa de Florida, para mí era y sigue siendo mi ídolo como cantante. Su yerno era mi productor en Estados Unidos, vino Sinatra a cantar a Miami y me dice el productor que fueramos al concierto, nos invitó luego a cenar y luego a su casa".