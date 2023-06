India Martínez enseña uno de sus rincones favoritos: el estudio de música que se ha montado en casa

"Este es mi rincón favorito porque es donde me subo a componer y escuchar música . Me faltan por llegar cosas todavía pero me estoy montando el estudio aquí", le contaba India a Bertín. En la estancia veíamos numerosos instrumentos ya que le encantan "desde niña", pero también reconocimientos y discos de oro.

Además, Bertín Osborne veía el Goya que ganó India Martínez en 2015 por la 'Mejor Canción Original' en el tema principal de la película 'El Niño'. "Yo no sabía que se podían conseguir Goyas. Me llamaron para participar en la película de Daniel Monzón y empezamos a componer la canción expresamente para la historia de la película. Fue una pasada, nunca había hecho una canción para la vida. Lo que no me esperaba es que me lo dieran y todo", recordaba.