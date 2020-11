'Mi casa es la tuya' con Rafa Nadal (06/11/20) completo en HD

La infancia de Nadal: recuerdos felices en Manacor

Rafa ha recordado con Bertín su infancia, unos años que pasó en Manacor y en los que se recuerda como un "niño tímido, muy tímido, muy obediente y, según me dicen, un buen chico". Rafa recuerda con especial cariño su infancia: "Yo fui muy feliz de pequeño, no quería hacerme mayor, nunca me ha apetecido avanzar, me encontraba muy bien con la edad que tenía, me gustaba ser un niño".