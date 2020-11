Rafa Nadal muerde los trofeos, pero en cuanto a la alimentación sí que es cierto que no se lleva de todo a la boca. El mallorquín ha contado que no acostumbra a comer carne porque "le cuesta tragársela" y que tampoco disfruta especialmente del queso o de la típica sobrasada mallorquina: "No me gusta mucho, yo soy más de mar".