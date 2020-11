Rafa Nadal se pronuncia, por primera vez, sobre las desafortunadas declaraciones del entrenador de Djokovic sobre él

El manacorí siempre hace gala en sus partidos no solo de su tremendo talento para el deporte, si no también de una especial elegancia frente a sus adversarios. Sin embargo, no todos en el mundo del deporte son como él, tal y como demostró Goran Ivanisevic , uno de los entrenadores del serbio.

Ivanisevic declaró ante los medios que Rafa Nadal no tenía posibilidades de ganar frente a Djokovic , algo que Rafa no descubrió hasta después del partido:

"Te prometo que no tenía ni idea de lo que había dicho, yo no acostumbro a leer la prensa antes de los partidos (…) Aunque lo hubiera leído no me hubiera motivado más, yo soy muy tranquilo con estas cosas, no soy una persona orgullosa, y entiendo que él pueda tener una gran confianza en su jugador (…) Siendo sincero las condiciones eran más favorables para él que para mí, pero sucedió, salió de una manera que no se podía esperar".