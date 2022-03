Se habló mucho de esto e incluso protagonizó una de las preguntas a la hija de la Campos en un ‘ polideluxe ’ . Llega el momento de que Carmen aclare por qué se refirió así la hija de Terelu Campos: “Eso fue en Twitter , que te llamaron así hace dos años. A mí me lo dijeron y yo pregunté ‘¿es cierto que a mi sobrina la llaman la niña de la curva?’, porque eso sale como que yo me refiero a ti así”.

Tras esto, llego el momento de aclarar si, ante eso, Alejandra Rubio dijo de su tía que ella era entonces el cochero de Frankenstein , cosa que ella niega, aunque Carmen se lo llegó a creer, y esto produjo un malentendido entre tía y sobrina, que no hizo más que alimentar su polémico distanciamiento.

Por su parte, María Teresa Campos prefiere no darle importante a las trifulcas que se traen sus hijas y reconoce que no le da ninguna importancia: “He tenido una familia maravillosa, tengo un concepto grande de la familia, entonces concibo que, si hay una pelea de familia, no es más que transitoria”.