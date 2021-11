La guerra no ha terminado. El hecho de que Carmen Borrego y Terelu Campos hayan puesto fin a su distanciamiento no significa que se haya terminado con una temporada convulsa entre la familia Campos. Carmen Borrego responde a las preguntas del ‘polideluxe’ y se lía parda a la hora de contar “su verdad ” sobre su conflicto con su hermana y Alejandra Rubio.

Carmen Borrego llega con la intención de no incendiar nada pero, inevitablemente, sus respuestas ante el polígrafo de Conchita van a traer cola. Nada más empezar, Kiko Hernández ha afirmado que las hermanas no se soportan, aunque Carmen le desmiente. ¿Le preguntarán esto durante la sesión del 'polideluxe'? ¿Dirá Carmen la verdad o mentirá? "Este 'poli', para mí no es fácil y pido que se me deje explicarme", avanza Carmen.