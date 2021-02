Alejandra Rubio acaba de confesar en 'Viva la vida' que la relación con su tía, Carmen Borrego, no es la misma desde hace años

Tía y sobrina empezaron a intercambiar pullas en directo en plató hace ya meses

Se han enfrentado tras las declaraciones de Carmen Borrego en distintas exclusivas y los reproches de su sobrina

Alejandra Rubio y Carmen Borrego no tienen la misma relación que tenían antes. Así lo confesó la hija de Terelu Campos en ‘Viva la vida’, confirmando así lo que ya se intuía por sus múltiples enfrentamientos. Pero ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las causas del distanciamiento entre tía y sobrina? Según Kiko Matamoros, Alejandra cree que su tía siente “celos” de su popularidad creciente.

Otros apuntan más a que la joven estaría dolida por las declaraciones de su tía en distintas exclusivas. Sin embargo, Carmen lo niega: se siente una más y cree que en las exclusivas lo único que hace es responder a lo que le preguntan.

El origen del enfrentamiento: sus primeras pullas en ‘Viva la vida’

Lo cierto es que las causas parecen múltiples y el enfrentamiento, en realidad, empezó hace mucho tiempo. Ya en junio de 2020, las pullas volaban en ambas direcciones. Ya entonces, Terelu intentaba restarles importancia quitándole hierro al asunto.

Sucedieron tras la última entrevista de Borrego en el ‘Deluxe’, espacio en el que, para Alejandra, su tía debería haber defendido a su hermana, Terelu, que lo pasó mal en ese plató. Sin embargo, Borrego le recordaba que cada persona es diferente y le recomendaba que no fuera tan “susceptible”.

“Lleva vacilándome desde que me he sentado, algo le tendré que decir”, se quejaba Alejandra en otra ocasión y es que ambas se dedicaban más de un reproche velado.

En otras ocasiones, Alejandra ha afeado a su tía su doble lenguaje y es que la pequeña de las Campos no podía entender que, tras el conflicto entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos por su entrevista en el ‘Deluxe’, su tía se acercara a él: "Yo no hubiera ido a por él ni de broma, yo no vivo en el rencor pero olvidáis muy pronto las cosas (...) Si a mí un amigo me dice lo que Jorge ha dicho de mi tía, el amigo se va a tomar por saco".

Carmen Borrego y Alejandra Rubio llevan “años” sin tener la misma relación

El siguiente conflicto llegó tras una exclusiva de Carmen en una revista. Dijo que no se sentía cómoda en ciertas ocasiones en plató junto a su sobrina y su hermana. “Me han sorprendido las palabras de mi tía, no me esperaba que me mencionara en la entrevista, me ha sentado mal y ella lo sabe, me parece algo innecesario sabiendo cómo soy", se quejaba Alejandra

Fue ante esta polémica cuando Alejandra confesó que llevaban años sin tener la misma relación que las unía cuando ella era niña y Carmen no daba crédito a lo que escuchaba de labios de su sobrina: “Yo no sé qué es lo que ha pasado entre nosotras pero me gustaría que hablaras claro porque si lo dejas en el aire la gente puede pensar cosas que no son”.

Mi tía ha hecho que nuestra relación sea más rara dando esa declaraciones

Carmen dice desconocer el porqué de las de su sobrina, pero lo cierto es que la propia Alejandra los contó en ‘Viva la vida’: "No es verdad que no la soporte pero me parecen innecesarias algunas cosas. Mi relación con ella es que no hay relación y me sorprende que ella se sorprenda. Ella ha hecho que nuestra relación sea más rara dando esa declaraciones".

La versión de Carmen Borrego: no tiene ni idea de lo que quiere decir su sobrina