Volvieron las sesiones de quimioterapia, pero el cáncer no remitía y los médicos le comunicaron a Ana Obregón que poco más se podía hacer. Cuando Aless ya no podía comer ni moverse, tuvieron que llevarle en ambulancia de Madrid a Barcelona para recibir tratamiento. Tenía unos dolores muy fuertes que no se iban ni con morfina. Al recordar esta etapa, la actriz rompió a llorar: “Aless siempre me quería tener cerca porque le daba seguridad. Cómo sufrió, joder”.