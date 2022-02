Ana Obregón explica cómo pasó los meses siguientes a la muerte de Aless Lequio

Bertín Osborne, al escuchar el relato de Ana: "Es muy duro"

La actriz y presentadora pasó seis meses encerrada en su habitación

Ana Obregón se ha sincerado como nunca antes en 'Mi casa es la tuya'. La actriz y presentadora sabía que se enfrentaba a "la entrevista más difícil" de su vida, pero consideraba que "el dolor compartido es necesario". Por ello, contó a Bertín Osborne todo sobre el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, por culpa del cáncer. También cómo está viviendo el duelo.

Tras la muerte de Aless, Ana ha contado que pasó seis meses encerrada en su habitación. Llegó incluso a perder el habla porque "el mundo se paró". "Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo. Ya está", declaraba.

Mientras, Bertín Osborne escuchaba atentamente todo lo que Ana Obregón le estaba contando y se interesaba por su proceso de recuperación. Pero una confesión de la presentadora le hizo romperse por completo. "Bertín, yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos...",

Ana Obregón: "He leído muchísimo sobre la muerte"

A continuación, Ana Obregón revelaba que la meditación y la lectura han sido dos de sus salvavidas. "Todos nos vamos a morir y nadie se preocupa, en occidente, por entender un poco la muerte. En oriente sí. Me he hecho un estudio de enseñanzas, religiones, del budismo... Es muy bonito porque el alma existe y está demostrado que es energía que no muere sino que se transforma. Creo en que las almas vuelven. Empecé por ahí y acabé hasta con física cuántica", explicó.