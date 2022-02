Cuando llegó el padre de Aless por la mañana, se lo contaron. El médico les dijo que podía ser benigno y eso le dio esperanza a la familia, hasta que recibieron el resultado de la biopsia: “Fueron 10 días tremendos porque es como esperar tu sentencia de muerte. Me llama a mí el médico y me dice que el tumor es malo y muy agresivo”. En ese momento Ana decidió no llorar delante de su hijo: “Ahí es cuando he sido fuerte, cuando mi hijo me necesitaba. Ahora, no”.