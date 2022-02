Raúl Castillo, Boris Izaguirre, Susana Uribarri y Luis Rollán: los amigos que acompañaron a Ana Obregón en su entrevista más sincera

Ana Obregón: "Estos amigos no me han soltado la mano en ningún momento"

La presentadora se emociona al reunirse con sus amigos: "Me has traído a mi gente"

Ana Obregón se sentaba este lunes junto a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' para conceder su entrevista más dura e íntima. La presentadora y actriz ha abierto su corazón para hablar de la enfermedad y la muerte de su hijo Álex Lequio, sin duda alguna el momento más duro de su vida.

Pero Ana Obregón no ha estado sola, ya que Bertín se ha encargado de invitar a algunos de sus mejores e inseparables amigos. "Este es el club de las Obregonistas", decía Boris nada más llegar a la casa. "Me has traído a mi gente", agradecía Ana emocionando a todos los invitados.

Luis Rollán: "Ella es Ana, una de las personas más importantes de mi vida"

Luis Rollán fue el primero en llegar a la casa de Ana Obregón y ambos se fundían en un tierno abrazo lleno de sentimientos. Pocas horas de esta reunión, el periodista le dedicaba unas bonitas palabras a su amiga en su perfil de Instagram: "Ella es Ana, una de las personas más importantes de mi vida. Fiel, divertida, madre, hija, profesional, hermana, artista, familiar cercana, cariñosa, soñadora, luchadora..."

Ana Obregón y Luis Rollán son amigos desde hace muchos años y la bióloga fue una de las testigos en la boda del periodista con Alejo Pascual, del que se separó en verano del año 2019.

Raúl Castillo, el mejor amigo de Ana Obregón, cuenta cómo se conocieron: "Yo era dependiente y ella vino a compar"

Raúl Castillo es el mejor amigo de Ana Obregón y tampoco ha querido faltar a este día tan duro pero a la vez emocionante y reconfortante.

El invitado a contado cómo se conocieron hace más ya de veinte años: "Yo era dependiente en una tienda del barrio de Salamanca. Yo no la conocía, pero me caía muy bien. Cuando llegó allí, entró un ser de luz que me fascinó y me enamoró. Cuando se probó ropa le dije que un pantalón le hacía muy buen culo y así nos conocimos", ha desvelado.

Susana Uribarri: "Ana presentó las campanadas por él"

La familia de Ana Obregón y de Susana Uribarri es amiga desde hace muchos años. Además, ella es su representante desde hace dos décadas y era una persona muy querida por su hijo Álex: "Él siempre me decía que era una crack", ha contado Ana.

Susana ha contado cómo se le ocurrió que Ana Obregón volviese a dar las Campanadas de Nochevieja cuando había perdido a su hijo: "Yo la veía tan mal que no sabía cómo ayudarla de ese bache tan grande y se me ocurrió de hablarle de las Campanadas de televisión. Se lo propuse y a las 24 horas me contestó que iba a hacerlo por su hijo".

Boris: "Llegué más de una hora tarde a mi primer trabajo con Ana Obregón"

Boris Izaguirre es otra de esas personas indispensables para Ana Obregón desde que se conocieron en el año 1994. El escritor y presentador ha contado cómo llegó más de una hora tarde a su primer trabajo con Ana: "Un año que daba las campanadas, en el 1994, me dicen que le tengo a él de guionista. Boris no llegaba y le tuve que esperar una hora", ha contado Ana.

Boris ha explicado los motivos de su retraso: "Estaba en paro, fui en autobús y me confundí. Cuando llegué tarde a la reunión, se me quedó mirando y se dio cuenta de que me había pasado de todo".

Bertín Osborne y Ana Obregón fueron novios y desde entonces no se han separado