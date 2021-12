Bertín Osborne nos cuenta en 'Mi casa es la tuya' que, por el momento, no está buscando el amor. En el futuro se ve como está ahora, viviendo solo y responde ante las preguntas sobre lo que se dice en los medios de comunicación de él: "Con lo que me cabreo es con la mentira".

“No, no, si es que me aburre”, responde cuando le preguntan si tiene el corazón abierto, pero ¿Cómo lleva que se hable de su vida personal? “Yo confirmo lo que me dicen, si me dicen que he sido un golfo ¡Pues sí! ¿Y qué?”