A Bertín le da un ataque de risa con las anécdotas de Carmina y sus hijos: "A María le metí la cabeza en el váter"

El día que dejó a Paco León y a su hermano sin palabras...

La familia León Barrios se crio en un barrio sevillano, en un bloque de pisos en los que las vecinas eran como hermanas. Un día, Carmina decidió ir a casa de 'la tata', como llamaba a una de sus vecinas, a "tomarse un cafelito y hablar de sus cosas". Paco y su hermano Alejandro, lejos de quedarse conformes en casa y jugar tranquilamente, empezaron a llamar al timbre de la vecina pidiéndole atención a su madre porque "se estaban aburriendo". Tras varios intentos por tener un rato para ella, Carmina perdió la paciencia y les propuso a sus hijos un juego "muy entretenido" y que seguro aún recuerdan: "Me bajé las bragas y les dije que me contaran los pelos del coñ*, ya no me volvieron a decir que se aburrían".