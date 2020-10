Carmina Barrios desvela los secretos de los rodajes junto a su hijo, Paco León: "Muchas cosas de la película eran verdad"

La invitada de Bertín le ha contado que fue Paco quien la convenció para rodar pese a que ella no tenía experiencia en el mundo de la interpretación, claro que, no le resultó difícil porque, tal y como ella misma ha confesado, muchas de las anécdotas de la película eran realidad , anécdotas rocambolescas de su vida.

La rocambolesca vida de Carmina inspiró a Paco León

Muchos de los pasajes de la primera película junto a su hijo fueron realidad, como por ejemplo el día en el que, sin querer, "se cagó en el coche con su hijo Alejandro". Este tipo de anécdotas las utilizó Paco para su película, y es que, muchas veces la realidad supera la ficción: "Pero es que en la película me cagué de verdad, mi hijo dijo que no quería pedos de bote, que quería que me cagara de verdad y me pusieron un edema".