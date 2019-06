Alejandro Sanz, con tristeza: “Me he perdido muchas cosas de mis dos hijos mayores”

Recordando cómo había sido su infancia con las ausencias de su padre por trabajo. Alejandro le ha confesado que él intenta no estar nunca más de tres semanas fuera de su casa, pero que tiene que reconocer que sí que se ha perdido fechas muy importantes de sus dos hijos mayores (Manuela de 18 años y Alexander de 16) . Algo de lo que se arrepiente e intenta no volver a hacer con los dos más pequeños, Dylan de 7 y Alba de 4 añitos .

Le ha contado a Bertín que lo último que se perdió fue un concierto de su hijo Alexander y que le pidió perdón públicamente porque le dolió mucho que no estuviera a su lado. Alexander es hijo de Valeria, tiene 16 años y todo apunta a que va a ser un gran músico como su padre: “Compone, toca el trombón y hace rap, y lo hace muy bien” . Eso sí, según su padre, ha empezado muy fuerte: “Las primeras canciones que colgó en las redes, le dije: “baja esto inmediatamente” porque las letras eran de tres rombos o cuatro” . Sin embargo, Alejandro está muy orgulloso de su hijo y desde que ha escuchado la música que estaba haciendo con un par de amigos, ha tenido claro que ya le puede dejar el estudio de música para que trabaje en sus canciones .

Justo cuando su hija Manuela, hija de Jaydy Michel, está a punto de cumplir la mayoría de edad, a Alejandro se le cae la baba hablando de ella. Es la mayor de sus cuatro hijos y según su padre una persona en la que confiar: “Confío mucho en ella, me gusta cómo es. Es una tía muy sensible, muy comprometida “Papá no se puede usar plástico”; y luego es buena, es buena estudiante, es buena con sus hermanos”.