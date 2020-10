La ¿pullita? de María del Monte a Isabel Pantoja: "En el día a día hay que ofrecer lo mejor y dormir tranquilo"

María del Monte estaba contándole a Bertín cómo fueron sus inicios en la música cuando la artista habla de su primer disco. Cuenta que le hizo mucha ilusión sacarlo pero que no tuvo mucho éxito porque no se le hizo apenas promoción . ¿El motivo? Todo el dinero que estaba destino para ese tipo de cosas era para ‘Marinero de luces’, el disco de Isabel Pantoja. ¿Hay cierto resquemor en las palabras de María?

Más tarde, Bertín le pregunta a María sobre su ahijada, Isa Pantoja , a la cual lleva tiempo sin ver. Cuando el presentador le pregunta el motivo, la cantante no sabe si reír, si callar o si hablar de una vez por todas sobre su polémica y comentada amistad con Isabel Pantoja: “Los mayores algunas veces metemos la pata. Son cosas que pasan y que no tenían que haber pasado”.

Bertín insiste y le pregunta a María si su relación con Isabel Pantoja es o no irreconciliable, y María responde: “Mira, Bertín, después de la conversación que estamos manteniendo, yo en la vida no planteo lo que tengo que hacer o lo que puede o no ser. En la vida pasará lo que tenga que pasar y solo hay que darle gracias a Dios por cada día e intentar cada día sacar lo mejor, ofrecer lo mejor y dormir con la mayor tranquilidad posible”. ¿Es esta reflexión una pullita hacia la tonadillera?