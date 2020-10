Los mensajes de Kiko Rivera que podrían dirigirse a su madre: "Para mí usted murió y yo no hablo con los muertos"

Desde que saliera a la luz el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja , el DJ ha lanzado varios mensajes a través de sus redes sociales , algunos apuntando directamente hacia su madre y otros que, aunque parece que también podrían ir hacia ella, su hijo no lo deja del todo claro.

Ahora, Kiko ha compartido con sus seguidores dos mensajes, aunque inmediatamente después decidía borrarlos , pero el programa ha conseguido hacerse con ellos antes de que los hiciera desaparecer de su perfil y que, aunque él mismo no lo pone, podrían ir dirigidos de nuevo a la tonadillera.

Los mensajes que Kiko Rivera ha publicado y borrado en sus redes

Adriana Dorronsoro ha mostrado estos mensajes, el primero de ellos dice textualmente: "A veces somos buenos con las personas equivocadas". Texto que ha sorprendido al equipo, a los colaboradores y a los propios seguidores de Kiko Rivera. Aunque no era la publicación más destacable, en la segunda imagen se podía leer este escrito: "Para mí usted murió y yo no hablo con los muertos". La gravedad de las palabras es lo que hace dudar si van o no dirigidos a Isabel, algo que también podría haber hecho que alguien de su entorno le haya dado un toque de atención, lo que le habría llevado a quitarlo de sus redes.