María Pombo no guarda un buen recuerdo del colegio: "Ni aunque me paguen vuelvo, fue un horror"

María Pombo guarda muy buen recuerdo de su infancia , pero le confiesa a Bertín Osborne que no tanto de su paso por el colegio : “Yo como persona era muy buena, pero como estudiante , un desastre ”. Cuenta que esto es algo generalizado al resto de hermanas y considera que se debe a que sus padres no eran muy estrictos porque “priorizaban el pasar tiempo en familia, si teníamos que hacer deberes nos decían ‘bueno, luego los hacéis, vamos a dar un paseo”.

No tuvieron una rutina de centrarse a los estudios y todo ha sido “un poco más caos”. Todo esto hizo que, para María, el colegio fuera una etapa complicada: “Yo he sufrido mucho. Yo, aunque me paguen, no volvería al colegio. Ha sido un horror, todos os días agobiada porque no había copiado los deberes”. Después, María cuenta cómo fue su etapa estudiando en el extranjero, donde aprendió mucho.