A la hora de hablar de sus orígenes, María Pombo le confiesa a Bertín Osborne que no son tres hermanas , ¡sino cuatro ! “Somos tres hermanas biológicas y luego está Gabi , que es una hermana más, literal. Siempre digo que la quiero igual o más que a mis hermanas”. Pero ¿quién es Gabi?

Gabi, la hermana no biológica de María Pombo

Hablamos con Gabi y nos confiesa que “ser la hermana de la influencer más conocida de España me hace sentir bastante orgullosa porque la conozco desde que era pequeña y he visto todo lo que ha conseguido a lo largo de estos años. Me parece increíble, admiro a todas mis hermanas”.