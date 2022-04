“Me llegó un mensaje 'María, no sé si te acordarás de mí, soy Pablo Castellano, voy con un amigo a Santander' y empezó a hacerme comentarios como medio tonteando. Estuvieron dos días por allí, empezaron a hablar con él cosas tan normales, apreciando cosas de mí que antes, otros novios, no apreciaban, estaba dándome importancia, interesándose por a mí en cosas súper sencillas que nunca me habían preguntado”, cuenta María.