Mayra Gómez Kemp: “Yo cobraba la mitad que Joaquín Prat presentando ‘El precio justo’ porque era mujer”

Además de confesarnos que en el concurso no había nada amañado “El guion iba a notario” y que su éxito dependía de los últimos cinco minutos del mismo, Bertín ha querido saber por qué Mayra no lo lideró en su última etapa. “Pregúntaselo a Chicho”, ha asegurado la presentadora que 35 años después sigue sin saber el motivo. Según ha explicado, Chicho la llamó y le dijo que para no hablar de dinero que le iba a pagar lo mismo que cobraba Joaquín Prat y ella tiene la teoría que ese fue el motivo. El presentador era muy buen amigo suyo y Mayra sabía que cobraba el doble que ella presentando ‘El Precio Justo’: “Yo cobraba la mitad que Joaquín Prat presentando ‘El precio justo’ porque era mujer”.