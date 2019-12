Campanadas adelantadas, confidencias y mucho humor: Así ha sido la Nochebuena de Bertín y sus amigos

Bertín Osborne ha celebrado una Nochebuena muy especial junto a muchos de sus amigos a la que no han querido faltar Paz Padilla y Jesús Vázquez , que tendrán un papel destacado estas fiestas al ser los encargados de retransmitir las Campanadas de Fin de Año.

La noche ha empezado fuerte. A una semana de convertirse en una de las protagonistas de las Campanadas de este año, Paz Padilla está nerviosa e indecisa con el look que elegirá para esta gran noche. La presentadora ha utilizado a Bertín Osborne, Santi Millán y David de Jorge como 'conejillos de indias' para ayudarle a elegir modelazo. El primer vestido ha dejado impresionados a todos, ya que dejaba poco a la imaginación y dejaba al descubierto el tipazo de Paz. El segundo, mucho más recatado, les ha convencido menos. Pero ha sido el tercero y último, un mono de unicornio, el que menos les ha gustado.

Aunque Paz Padilla ha terminado reconociendo que no llevará ninguno de estos tres trajes, ha querido dar una pista del que es uno de los secretos mejor guardados del año: "Será una mezcla de todos los looks que os he enseñado esta noche".