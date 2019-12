Millán Salcedo: "Llegaron a decir que me había dado un doble ictus conduciendo y no sé ni conducir"

Totalmente recuperado de sus problemas de salud, Millán Salcedo ha acudido a la cena de Nochebuena organizada por Bertín Osborne y ha aprovechado para desmentir cosas que se han dicho sobre su enfermedad y contar toda la verdad: "Llegaron a decir que me había dado un doble ictus conduciendo y no sé ni conducir. Fue por mi culpa... porque no me cuidaba nada, bebía y comía mucho. Eso hizo que me subiese la tensión y me provocase un asunto en la cabeza. No puedo decir la letra 'R' porque me dio un ataque epiléptico y tuvieron que operarme, pero no me agobio y me siento liberado porque he decidido jubilarme", ha desvelado Salcedo.