Toñi Moreno, sobre la maternidad: “Si hubiera sabido algunas cosas, me lo hubiera pensado más”

Bertín ha bromeado con que no le importaría que le saliese “algún niño por ahí”, de esos que les suelen salir a todos los famosos, y Toñi le ha dicho que no le importaría que “reconociese a la suya”. En la línea del libro que escrito sobre el “cuento de la maternidad”, ha contado cómo se siente: “Estoy encantada, pero es duro. Si me hubiesen contado algunas cosas, la hubiera tenido igual, porque yo adoro a mi niña, pero me lo hubiera pensado un poco más”.