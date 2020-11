María del Monte cuenta sus experiencias con el más allá: “Yo he visto muchas cosas, he visto gente"

Después de confesarle a Bertín Osborne que su hermano más querido, “su alma gemela”, murió en un hospital el pasado 20 de abril (en pleno auge de la pandemia del coronavirus) y que no se pudo despedir de él, María del Monte le ha contado a Bertín Osborne todas las experiencias paranormales que han tenido en la vida.

María cree totalmente en un sexto sentido que nos conecta con el más allá: “Yo he visto muchas cosas, he visto gente ¡y todo el mundo las ve! Lo que pasa es que hay muchas personas que no quieren ver”, le ha dicho a Bertín, intrigándole mucho y éste le ha pedido que le cuente alguna de sus vivencias esotéricas.