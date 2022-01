En 'Ya son las ocho', Gloria Camila ha contestado a la gran pregunta: ¿Ha recibido las pertenencias de su madre? La respuesta es no. La hija de la cantante asegura que no ha recibido las cajas enviadas por su hermana y desvela el motivo. Según Gloria Camila, uno de los repartidores llamó al torero y éste le dijo que esperase. Rocío Carrasco había mandado a Ortega unas 30 o 40 cajas, y el diestro llamó a su abogado para pedirle opinión sobre qué hacer.

El abogado de la familia recomendó a Ortega no recibir el envío para que no hubiese "malentendidos". "Al igual que ha llamado a mi tío para preguntarle que por qué no hemos cogido las cajas, podía haberme llamado a mí o a mi padre para decirnos que iba a mandarnos treinta cajas", confiesa dolida Gloria. "Si de verdad quieres darnos las cosas, las cosas se hacen bien", dice.