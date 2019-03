Jaume Masià se lleva el triunfo de Moto3 con una moto acabada a cinco minutos de empezar la carrera

La jornada en la categoría pequeña en Termas de Río Hondo comenzaba con un incidente en el 'warm up' entre los valencianos Masià y Sergio García (Estrella Galicia 0,0); el segundo perdió el control de su moto en la curva 11 y el 'poleman' del sábado no pudo evitarle, en una acción que terminó con bandera roja y con García camino del hospital para ser examinado , donde fue declarado 'no apto' por un traumatismo craneoencefálico.