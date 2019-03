Sergio García no pudo correr en Catar al no tener la edad mínima permitida. En Argentina, ya con los 16 años ya cumplidos, ha sufrido un accidente en los últimos entrenamientos previos al Gran Premio de Moto3. El piloto español ha sufrido un traumatismo cráneo-encefálico tras salir despedido de su moto.

En Catar no pudo correr por edad y en Argentina, donde estaba brillando, no lo ha podido hacer por una terrible caída. Sergio García se fue al suelo en la curva once del circuito de Termas de Río Hondo en los últimos entrenamientos.