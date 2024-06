¡Ha llegado el momento de la verdad! Después de la dura terapia en la que el exconcursante de 'Supervivientes' ha dado su versión de la ruptura y se ha sincerado como nunca sobre su dura infancia, Marina Ruiz se reencuentra cara a cara con Omar Sánchez por primera vez tras su ruptura en el último episodio de 'Me quedo conmigo' .

La pareja lleva semanas sin verse, desde que ella decidiera abandonar la casa que compartían en Canarias. ¡Hasta ahora! En el episodio 4 de 'Me quedo conmigo', Marina y Omar tienen un esperado reencuentro lleno de tensión, reproches y muchas lágrimas en el que, por fin, han podido despejar todas las dudas sobre el fin de su relación, en primicia en el nuevo formato de mtmad, ya disponible en mitele.

En exclusiva, la expareja se sienta frente a su psicóloga, Andrea Vicente, para hablar sin tapujos de las verdaderas razones por las que su relación se ha roto. Un fracaso amoroso que Omar no ha encajado nada bien, como ya ha explicado en el episodio 3, y no ha dudado en hacérselo saber en terapia a su exnovia. ¿Sigue enamorado de ella? ¿Cuál es el motivo real de su ruptura? El canario ha abierto su corazón como nunca frente a Marina Ruiz. ¡Descubre todos los detalles en el último episodio de 'Me quedo conmigo'!