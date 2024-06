Sin embargo, la influencer también ha querido expresar su gran decepción con Omar tras poner fin a su relación. Marina ha desvela si han vuelto a tener contacto después de todo lo que ha pasado y explica por qué el canario no estuvo a la altura de lo que ella esperaba. La cordobesa se abre como nunca y, con ayuda de la psicóloga, habla del complicado proceso de su ruptura.

Durante su primera conversación con la psicóloga hablando sobre su ruptura con el deportista, la influencer ha admitido que hay un patrón de comportamiento que sigue en todas sus relaciones. Aunque no es la primera vez que se pronuncia sobre este tema, en esta ocasión, ha querido reflexionar en profundidad al respecto. “Volví a hacer lo que me prometí que no volvería a hacer”, se lamentaba la joven de 30 años al explicar cómo se sentía al dejar, una vez más, todo por amor.