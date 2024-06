"Me cuidaba de una manera... Solo por cómo me miraba me podía enamorar perfectamente", explicaba el Dj internacional mientras lamentaba que las cosas no hubiesen salido de otra manera. Su historia de amor no pudo darse por una razón de peso, a pesar de que "había tensión sexual" y de que "ella estaba muy pillada", tal y como señala Paloma González. Unas palabras que coinciden con la opinión de Abraham García, el cual no dudó en hablar largo y tendido sobre por qué tomo la decisión de cortar su relación con la cantante. ¿Se arrepiente de ello?