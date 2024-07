La que fuera concursante de 'Supervivientes' está atando todos los cabos que quedan sueltos antes del nacimiento del bebé. Uno de sus asuntos sin resolver es saber si podrá ponerse la inyección anestésica cuando no pueda aguantar más el dolor de las contracciones. Un asunto que tiene muy preocupada a la influencer , ya que, no se imagina su parto sin usar la epidural. Asimismo, Fani Carbajo pregunta a su matrona por los pinchazos que siente en su tripa desde hace unos días, los cuales le están perturbando en la recta final de su embarazo.

Mientras muestra su zona lumbar a la matrona, Fani Carbajo habla sobre la historia de su gran tatuaje tribal: "Me hice esto con 16 años, una locura" Después de palpar bien la zona y cerciorarse su matrona le ha desvelado si en su parto podrá usar la inyección anestésica . Una información que la influencer esperaba como agua de mayo ante el inminente nacimiento de su hija.

Queda muy poco tiempo para que Fani Carbajo y su novio Fran Benito conozcan a la pequeña Victoria. Lo cierto es que la empresaria no se ha estado preparando físicamente para el parto, tal y como ella misma reconoce al asegurar que no ha hecho nada de deporte en estos meses. Asimismo, la exparticipante de 'La última tentación' tiene mucho miedo ante el momento en el que dé a luz, puesto que no guarda muy buen recuerdo del nacimiento de su hijo Emilio.