Maite Galdeano cuenta la otra realidad del polémico piso de la playa: "Es mío, no de Sofía"

Maite Galdeano está decidida a abrir la caja de los truenos y que salga todo a la luz tras la gran pelea que le ha llevado a romper su vínculo con Sofía Suescun . La madre de la exconcursante de ' Supervivientes All Stars ' está dolida y parece que su guerra no tiene solución, al menos por ahora. Por ello, tras contar que la ganadora de 'GH' y su novio Kiko Jiménez la habían echado de casa, la navarra ha "destapado" una mentira que ocultó por su hija , tal como ella ha dicho, y ha contado la realidad del polémico piso de la play a.

Nadie se podría imaginar todo lo que pasaría cuando Maite Galdeano comenzó a subir stories narrando lo que había pasado entre ella, su hija y Kiko Jiménez en las últimas horas. Sus declaraciones iniciaban un conflicto familiar sin precedentes que ha dejado impresionados a amigos, familiares como su hijo Cristian Suescun que le ha pillado fuera, y también a sus seguidores. La exconcursante de 'GH' cargaba sin piedad contra su amada hija y juraba no perdonar lo que ella y su novio le habían hecho .

Lejos de apaciguarse las cosas en las últimas horas, todos han salido a hablar y defenderse. Desde Sofía Suescun con un preocupante comunicado hasta a Kiko Jiménez que se rompía en directo tras los ataques de Maite Galdeano. Las redes de este triángulo familiar no han dejado de tener actividad y la navarra no ha enterrado el hacha de guerra y ha sacado a relucir un tema del que ha contado "la verdad" de lo que se dijo en su día .

" ¡Este piso es mío, no de Sofía! Está a mi nombre y lo he comprado con mis dineros" , ha aclarado, añadiendo que para hacer esta compra vendió antes su ático en Pamplona. Maite Galdeano también ha contado que le permitió a su hija decir que el piso era suyo porque a ella le hacía ilusión , pero que ahora que se encuentra en este escenario y por eso ha decidido contar esta realidad tras su monumental enfado.

De esta forma se ha abierto otra brecha más en el conflicto madre e hija que, aparentemente, no parezca que pueda solucionarse de manera rápida. Maite Galdeano ha dado unos pasos contundentes y no tiene intención de mirar atrás. La madre de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha hablado de su hija y del novio de esta como nunca lo había hecho hasta ahora, asegurando que Kiko Jiménez tiene a Sofía completamente anulada y que durante cinco años su hija "ha llorado mucho".