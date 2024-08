El preocupante mensaje de Sofía Suescun tras el altercado con Maite Galdeano: "Mi madre necesita ayuda urgente"

"Ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días. Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema , pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. No sé por dónde empezar, son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites.

Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal ('Supervivientes') donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte.