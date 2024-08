La de Elche se ha puesto el mes de septiembre como límite para empezar con su nueva vida, ya que durante el verano ha decidido darse un margen hasta que su cuerpo tras su vuelta de 'Supervivientes'. "Tengo que darme un margen para que mi cuerpo entienda que nadie me va a quitar la comida, me estoy dando tiempo para tratar esa ansiedad", ha confesado.

Además, con firmes sospechas de padecer SIBO o algún problema de salud que aún no le han diagnosticado, la influencer también ha desvelado que estos problemas no vienen de ahora, si no que lleva muchos años arrastrándolos, desde que contrajo la bacteria Helicobacter pilori hace años. Y es que Marieta también padece una fuerte intolerancia a la lactosa, por lo que debe tomar medicación en el caso de ingerir cualquier alimento derivado de la leche.